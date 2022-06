Indagini in corso sulla rapina in via Epitaffio: caccia ai due uomini, fuggiti con un bottino di circa 2mila euro

Sono in corso le serrate indagini della squadra mobile sulla rapina messa a segno ieri mattina, 7 giugno, al distributore di carburante Tiber che si trova su via Epitaffio, a Latina. Come emerso nel corso della ricostruzione degli investigatori, ad agire sono stati due uomini che hanno raggiunto l'area di servizio a bordo di uno scooter. Avevano il volto completamente coperto e per la vittima del colpo, un dipendente dell'esercizio, è stato impossibile fornire una descrizione fisica e maggiori elementi che potessero indirizzare le indagini.

Uno dei due aveva comunque in mano un coltello che ha utilizzato per minacciare l'uomo e intimargli di consegnare il denaro contenuto in cassa. Il dipendente, che in quel momento si trovava da solo, ha probabilmente tentato una reazione e a quel punto è stato spintonato ed è caduto a terra. Lievemente ferito e in stato di shock è stato quindi soccorso da un'ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.

I due malviventi sono fuggiti con un bottino di circa 2mila euro.