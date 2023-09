Rapine in centro e violenza sessuale: il 22enne era già ai domiciliari

Si chiama Badio Elhadji e ha 22 anni l'uomo arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Latina per aver rapinato due donne e violentato una delle vittime. Si trovava già agli arresti domiciliari, in un appartamento al grattacielo Pennacchi, dopo essere stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per un'altra rapina ai danni di una donna e per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini dei militari dell'Arma hanno portato il gip del tribunale di Latina a firmare un'ordinanza di custodia cautelare, questa volta in carcere, per violenza sessuale, rapina aggravata e lesioni. Due gli episodi contestati nel provvedimento del gip. Il primo avvenuto il 14 agosto scorso nella zona di via Don Morosini. Il 22enne ha aggredito una donna sorprendendola alle spalle, l'ha immobilizzata tappandole bocca e naso, le ha strappato i vestiti e abusato di lei, poi, prima di fuggire, le ha strappato via la borsa facendo perdere le tracce. Il secondo episodio risale invece ai primi giorni di settembre, quando il giovane, con le stesse modalità, ha aggredito una donna di 78 anni, sempre nello stesso quartiere. L'anziana stava rincasando quando è stata aggredita e immobilizzata, gettata a terra e rapinata della sua borsa. La donna, cadendo, ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni. Dalle denunce delle due vittime è scaturita l'attività investigativa dei carabinieri, mentre la polizia indagava su un altro episodio avvenuto sempre nel centro cittadino, una rapina a una donna nell'androne del Palazzo Pegasol e su un furto consumato all'interno di un supermercato del capoluogo. In entrambi i casi il 22enne originario del Gambia è stato riconosciuto come il responsabile.