Per anni truffano lo Stato italiano: due coniugi stranieri avevano percepito la pensione sociale pur vivendo all'estero

Avevano percepito indebitamente per anni la pensione sociale, in realtà sulla base di false dichiarazioni relativa alla loro residenza in Italia. Due coniugi di nazionalità estera sono stati scoperti dai finanziari del comando provinciale di Latina nell'ambito di una mirata attività investigativa. Dal 2014 entrambi ricevevano puntualmente la pensione sociale, che veniva accreditata sui loro conti correnti, per un totale di 105mila euro percepiti senza in realtà averne titolo.

I finanzieri hanno cominciato a indagare partendo da informazioni acquisite sul territorio e poi attraverso gli strumenti informativi e le banche-dati in uso alla Guardia di Finanza. Gli approfondimenti hanno inoltre consentito di accertato che uno dei due soggetti era addirittura deceduto nel 2018 e comunque, dopo l'avvio delle procedure per ottenere il beneficio, aveva fatto rientro nel suo Paese di origine continuando fino al decesso a beneficiare delle somme erogate dallo Stato italiano.

Accertata così la fittizia residenza dei soggetti, per l'altro coniuge si è proceduto alla segnalazione alla procura della Repubblica per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’Inps intanto ha proceduto alla sospensione dell’erogazione di tutti i trattamenti pensionistici. Sono però tuttora al vaglio ulteriori posizioni di altri soggetti coinvolti nella frode nonché di ulteriori beneficiari.