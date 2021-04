Sovraindebitamento e revisione dei conti, il corso dell'Ordine dei commercialisti

Venerdì pomeriggio l'appuntamento in via telematica per la lezione organizzata in collaborazione con l'università 'La Sapienza'

Si parlerà di sovraindebitamento, economia aziendale e revisione legale dei conti nella quarta giornata del corso organizzato dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Latina per domani, venerdì 9 aprile, dalle 14 alle 19. Il corso gratuito, organizzato in collaborazione con la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma - sede di Latina e con il supporto dell’associazione Commercialisti Formazione e Socialità, è aperto esclusivamente agli iscritti all’Ordine (anche praticanti) e agli studenti della facoltà e si svolgerà interamente in modalità telematica. Si tratta di un evento valido per l’aggiornamento biennale sul sovraindebitamento (2021-2022), per l’adempimento dell’obbligo annuale formativo in materia di Revisione Legale dei Conti e per la formazione professionale continua dei commercialisti ed esperti contabili.

I lavori si apriranno con i saluti del presidente dell’Odcec pontino, Efrem Romagnoli e di Valerio Raffaelli, presidente dell’associazione Commercialisti Formazione e Socialità. Relatore dell’incontro, che consentirà di approfondire la tematica della Revisione Legale dei Conti, sarà Giancarlo Grossi, dottore commercialista e presidente dell’Odcec di Pescara, nonché revisore legale.