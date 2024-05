Ubriaco infastidisce i passanti in piazza della Libertà: bloccato dai carabinieri

E' stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Intorno alle 22 di sabato, in piano centro a Latina, un uomo di 39 anni di nazionalità tunisina stava infastidendo i passanti.

In evidente stato di agitazione psifisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche si scagliava e gridava contro alcuni cittadini che passeggiavano in piazza della Libertà. Alla vista dei carabinieri ha opposto poi un'energica resistenza, cominciando ad insultarli, Bloccato e reso inoffensivo, è stato portato negli uffici del comando dell'Arma, dove ha cercato anche di compiere atti di autolesionismo.