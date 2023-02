Morti sul lavoro, la provincia pontina al di sopra della media regionale

Un altro anno tragico sul fronte delle vittime sul lavoro quello appena concluso. I dati forniti dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre registrano infatti nel 2022 la morte di 1.090 lavoratori sul territorio nazionale con una media di oltre 90 vittime al mese e oltre 20 decessi alla settimana e almeno 3 infortuni mortali al giorno.

Per quanto riguarda la provincia di Latina nella classifica sull’incidenza degli infortuni mortali, rispetto al valore di incidenza media nazionale, cioè il numero di infortuni mortali ogni milione di occupati, si colloca al 43esimo posto con un indice di 38,8. Le vittime nel periodo compreso tra gennaio e dicembre dello scorso anno sono state complessivamente 8 su poco più di 206mila occupati.

La media in Italia alla fine del 2022 è di 35 decessi ogni milione di occupati quindi la nostra provincia si attesta in zona arancione - con un indice superiore a quello del Lazio che con il 30,9% è in zona gialla – seppure al di sotto della media nazionale. Sempre secondo Vega Engineering a livello nazionale è il settore costruzioni a far rilevare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro seguito da trasporti e magazzinaggio e attività manifatturiere.