Morti sul lavoro, la provincia pontina in zona gialla: l'incidenza è del 28,6

Morti sul lavoro: il Lazio in zona bianca è una delle regioni più sicure secondo le statistiche aggiornate a novembre 2023 da parte dell’Osservatorio sicurezza e ambiente di Vega Engineering.

La nostra regione conta complessivamente nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023 84 vittime ma rimane in zona bianca, con un’incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate in Italia. In questi undici mesi infatti è stato rilevato un indice di incidenza di mortalità calcolato per milione di occupati pari a 23,3 contro una media nazionale di 32,3. Per individuare le aree più fragili dell’Italia sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’Osservatorio di Mestre ha elaborato una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità.

Per quanto riguarda le incidenze, nel dettaglio, in regione si scopre che sono Rieti e Viterbo in “zona rossa” con un’incidenza rispettivamente di 71,8 e 43,6; sono seguite in zona arancione da Frosinone (35,0) e in zona gialla da Latina con 28,6 contro il 24,3 del 2022. Mentre in zona bianca con rischi di mortalità ben al di sotto della media regionale e nazionale c’è Roma (18,7).

Per quanto riguarda il numero degli infortuni sul lavoro – mortali e non – complessivamente sono stati 84 i decessi contro gli 85 del 2022: 54 quelli rilevati in occasione di lavoro (8 in meno dello scorso anno) e 30 quelli in itinere (7 in più del 2022Il Lazio è quarta regione in Italia per numero di vittime totali e settima per decessi in occasione di lavoro. Il più elevato numero di decessi totali si è verificato in provincia di Roma (53). Seguono: Latina con 12 decessi, Frosinone (9), Viterbo (6), Rieti (4). Roma è in cima alla graduatoria anche quando si analizzano gli infortuni mortali in occasione di lavoro con 33 vittime. Seguono: Latina e Frosinone con 6 decessi, Viterbo (5) e Rieti (4).

Rispetto all’ammontare delle denunce è la provincia di Roma quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio: sono infatti 29.382. Seguono Latina con 3.325, Frosinone con 1.874, Viterbo con 1.753 e Rieti con 1.057.