Infortuni sul lavoro, la provincia di Latina tra quelle dove si muore di più

In Italia si muore ancora spesso per lavoro e anche in provincia di Latina che è tra i territori in fascia rossa vale a dire con la maggiore incidenza degli infortuni mortali, rispetto al valore di incidenza media nazionale.

E’ quanto emerge dallo studio realizzato dall’osservatorio Vega Engineering contenente i dati del primo semestre 2023. Sono 450 le vittime sul lavoro in Italia, delle quali 346 in occasione di lavoro, l’1,2% in più rispetto a giugno 2022. Dai numeri contenuti nella ricerca emerge innanzitutto un incremento delle vittime rispetto allo steso periodo dello scorso anno e una elevata incidenza di mortalità dei giovanissimi in età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Ancora una volta è il settore trasporti e magazzinaggio a registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro seguito dalle costruzioni, dalle attività manifatturiere e dal commercio. La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (127 su un totale di 346). Per quanto riguarda gli stranieri deceduti in occasione di lavoro, sono 60 su 346. E il rischio di morte sul lavoro si dimostra essere sempre superiore rispetto agli italiani. Gli stranieri, infatti, registrano 25,3 morti ogni milione di occupati, contro i 13,8 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

Per quanto riguarda la provincia di Latina è collocata nella zona rossa della classifica, quella che ospita i territori con incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale. Occupiamo la 16esima posizione in Italia con un indice del 28,6%, al di sopra della media nazionale. Sei i decessi per infortuni sul luogo di lavoro registrati sul territorio pontino a fronte di 209.824 occupati.