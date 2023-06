La musica si interrompe in discoteca per lanciare messaggi sulla sicurezza stradale

Un'iniziativa per sensibilizzare i giovani alla sicurezza sulle strade. A lanciare il progetto pilota nella città di Latina è l'associazione italiana Familiari e Vittime della strada Aps. Il responsabile, Giovanni Delle Cave, annuncia che nel capoluogo verrà sperimentata questa iniziativa nei locali notturni.

Per due volte, nelle discoteche di Latina, il sabato sera la musica si interromperà per mandare un breve spot sulla sicurezza stradale. "Sarà un'interruzione improvvisa - spiega Delle Cave - e confidiamo che possa valere ad alzare il livello di attenzione in una fascia oraria particolarmente a rischio". Un messaggio dunque da diffondere soprattutto fra i giovani frequentatori dei locali notturni, affinché considerino i rischi dell'elevata velocità al volante e della guida in stato di ebbrezza.