"Un minuto di silenzio per il popolo ucraino", in provincia le iniziative contro la guerra

Un minuto di raccoglimento dei sindaci di tutta la provincia di Latina,oggi 25 febbraio, alle 12,30, sotto ogni palazzo comunale del territorio. Un gesto simbolico, indossando la fascia tricolore, per far sentire al popolo ucraino la vicinanza di ogni comunità oltre per esprimere una condanna morale e politica contro le azioni di guerra messe in atto da Putin.

L’auspicio dei primi cittadini è che il Governo italiano e gli Stati membri dell’Unione Europea si impegnino in un’iniziativa di contrasto all’aggressione assumendo le misure necessarie perché questa azione sia fermata, l’Ucraina liberata e affinché si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Anche l'Anpi di Latina ha organizzato una manifestazione contro la guerra in Piazza del Popolo, a Latina, davanti alla sede del Comune, per domenica 27 febbraio a partire dalle 10. "In questo drammatico momento, come Anpi chiediamo che innanzitutto si ripristini la pace - scrive l'Anpi in una nota - presupposto indispensabile per la soluzione di qualsiasi problema. Al fine di esprimere insieme questa richiesta a ogni organismo nazionale e internazionale, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia della provincia di Latina organizza una manifestazione che si svolgerà contemporaneamente, domenica 27 febbraio, nelle dieci città della nostra provincia in cui sono presenti sezioni dell’Anpi.

Nella città di Aprilia si organizza invece un flash mob in Piazza Roma per sostenere le ragioni della pace. Una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con una delibera proposta dall'assessore alla Pace Gianluca Fanucci.Il flash mob si terrà mercoledì prossimo, 2 marzo, a partire dalle 18 nella piazza centrale della città.“È importante in questo momento dare un segnale, anche cittadino, contro la guerra che sta infiammando l’Est Europa – commenta l’assessore Fanucci – lo scorso ottobre, come Comune, abbiamo preso parte alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, il cui tema era la frase di don Milani “I Care”. Oggi vogliamo ribadire la necessità di prenderci cura del nostro pianeta, anche attraverso il rifiuto delle logiche che sostengono nuovi venti di guerra nel Vecchio Continente. L’invito a tutti i cittadini è chiaramente quello di partecipare numerosi”.