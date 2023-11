Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative dell'Arma dei carabinieri

Anche l'Arma dei carabinieri si mobilita con una serie di iniziative previste questa settimana in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra sabato 25 novembre. In particolare, giovedì 23, alle 11, all'interno della stazione dei carabinieri di Sabaudia, sarà inaugurata "Una stanza per tutta per sé", già presente anche al comando di Latina dal 2021,dove poter ospitare, in un ambiente isolato e protetto, donne e minori vittime di violenza.

Nella stessa serata del 23 novembre il Palazzo comunale di Sabaudia e anche la caserma dei carabinieri saranno illuminati di arancione. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del progetto nazionale sottoscritto dal comando generale dell'Ar,a e Soroptimist Club international.

Venerdì 24 novembre invece è in programma il concerto gratuito della Fanfara dei carabinieri di Roma al teatro D'Annunzio di Latina, evento patrocinato dal Comune e organizzato dal Centro donna Lilith e da Unindustria Latina. A partire dalla stessa sera di venerdì anche la caserma Cimmarrusti di Latina, sede del comando provinciale dei carabinieri, si colorerà di arancione per dire no alla violenza di genere.