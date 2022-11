Giornata mondiale di lotta all'Aids: tavola rotonda con gli esperti e screening gratuiti

Si celebra anche a Latina la Giornata mondiale per la lotta all'Aids, che vede anche quest'anno la collaborazione tra Asl, Comune, Università Sapienza, associazione Sei come sei/Arcigay, insieme al conservatorio e al museo Madx, per una serie di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla conoscenza della malattia.

"L’infezione da Hiv e la malattia da Aids - spiega l'azienda sanitaria in una nota - rappresentano campi in cui la Medicina ha raggiunto i traguardi più soddisfacenti negli anni, permettendo la cronicizzazione della condizione di sieropositività verso una normalizzazione dell’aspettativa di vita. Ciò però non consente di abbassare la guardia sullo stigma, la paura e la disinformazione sull’Hiv. La prevenzione, la diagnosi tempestiva e una efficace campagna di comunicazione al cittadino restano pertanto i cardini delle strategie per il contrasto alla malattia. Nell’ambito della rete internazionale Fast Track Cities, l’impegno condiviso di Asl, Comune, Università e associazioni ha permesso, un anno fa, l’apertura del Check Point in via Legnano a Latina, dedicato ad attività di screening e prevenzione al di fuori dell’ambiente ospedaliero, grazie all’impegno di giovani medici, counselor e volontari".

Nell'ambito delle iniziative messe in campo dalla Asl, presso il check point di via Legnano 83 a Latina sarà possibile effettuare il test nella giornata di domani, 30 novembre, dalle 18,30 alle 20.30. Oggi fino alle 16 è possibile inoltre accedere all'ambulatorio di Malattie infettive dell'ospedale Goretti.Informazioni e prenotazioni al sito: https://www.latinacheckpoint.it.

Proprio in occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale della lotta all'Aids, presso il Conservatorio Respighi di Latina è invece in programma una tavola rotonda con esperti infettivologi, virologi e attivisti, che affronteranno i principali temi connessi alla malattia come appunto lo stigma, la diagnosi, la terapia e la prevenzione. Nel corso dell'incontro saranno inoltre presentati i dati nazionali e della città di Latina del 2022 relativi ai nuovi casi Hiv. Durante l’evento sarà allestito un checkpoint mobile per effettuare test rapidi, gratuiti e in anonimato. Il tutto sarà allietato da intermezzi musicali e mostre d’arte, con la partecipazione degli artisti di Lab Music Factory e del Conservatorio di Latina.