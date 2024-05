Si insedia il nuovo questore Fausto Vinci: "Non faccio promesse, lavorerò con impegno con una squadra forte"

"Non faccio promesse. Cercherò di impegnarmi come ho fatto nelle precedenti sedi in cui ho lavorato. Ho ereditato una squadra forte, sono convinto che un uomo solo al comando è destinato a fallire. Si lavora insieme". Si insedia oggi a Latina il nuovo questore Fausto Vinci. Originario di Viterbo, 57 anni il prossimo 31 maggio, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e il suo ultimo incarico, da gennaio 2023, è stato proprio al vertice della questura di Viterbo.

Questa mattina la cerimonia di insediamento, alla presenza dei dirigenti e dei responsabili delle articolazioni interne e delle specialità. Il questore Vinci ha poi reso onore ai caduti della polizia di Stato con la cerimonia di deposizione di una corona d'allora davanti alla lapide commemorativa all'ingresso della questura e ha poi incontrato i dirigenti dei commissariati distaccati e le organizzazioni sindacali di polizia prima dei tradizionali saluti al prefetto di Latina Maurizio Falco.

"Lavorerò in continuità con il lavoro già fatto - ha poi dichiarato nel suo primo incontro con la stampa - Sono stato questore a Viterbo ma vengo da un'attività operativa. Questa è una realtà difficile ma interessante e stimolante. In queste prime fasi dovrò rendermi conto della realtà, ma conto di farlo velocemente per poi iniziare a lavorare. Faremo certamente indagini sulla criminalità organizzata, ma occorre coniugare questa attività con il quotidiano. Grande attenzione sarà anche data al quotidiano, perché esiste un gap tra sicurezza reale e percepita. Non ci sono reati di serie A e di serie B. Ci concentreremo anche sulla movida, sullo spaccio, i furti, il bullismo. Faremo sempre meglio, sia al livello investigativo che come presenza sul territorio".

Nel corso della sua attività professionale Fausto Vinci ha ricoperto numerosi incarichi, a partire da quello di vice dirigente della squadra mobile della questura di Ravenna. Dal 1995 fino al 2002 è stato poi responsabile della sezione Omicidi della squadra mobile di Firenze, della sezione antidroga e del nucleo che si è occupato delle indagini relative ai delitti del mostro di Firenze. Dal 2004 al 2011 ha lavorato al Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine dove ha svolto le indagini nei confronti dei responsabili dell’omicidio dell’onorevole Francesco Fortugno, vice presidente del Consiglio della Regione Calabria. Dal 2012 al 2014, in qualità di direttore della sezione Cocaina della Direzione centrale per i servizi antidroga ha coordinato direttamente numerose attività investigative nei confronti di pericolose organizzazioni transnazionali dedite al traffico internazionale di droga. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto l’incarico di dirigente della divisione di polizia amministrativa e sociale e immigrazione della questura di Firenze e dal 2017 al 2020, come vice dirigente dell’Ispettorato di pubblica sicurezza “Palazzo Chigi” si è occupato dei servizi di tutela e sicurezza dei palazzi del Governo. Da giugno 2020 fino a ottobre del 2022 ha ricoperto l'incarico di vicario del questore di Brescia ottenendo la promozione a dirigente superiore della polizia di Stato, per poi approdare ai vertici della questura di Viterbo.