Hashish agli studenti, la Garante dell'Infanzia parte civile contro la prof

Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, si è costituita parte civile nel procedimento penale davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina a una insegnante accusata di avere ceduto sostanze stupefacenti a due studenti minorenni nell'estate 2020.

L’udienza è stata fissata per il 1 marzo prossimo quando l'imputata sarà giudicata, come da lei richiesto, con rito abbreviato.E' la prima volta in assoluto che una autorità di garanzia istituzionale della Regione Lazio si costituisce parte civile in un procedimento penale. La Garante ha chiesto l’ammissione al processo nella sua veste di Autorità istituzionale della Regione Lazio che ha, come scopo precipuo della sua attività di servizio, la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza ed è, dunque, in tal senso soggetto direttamente e immediatamente danneggiato dai reati contestati.

“Si tratta di una decisione storica - sottolinea la Sansoni - quella del giudice di ammettere quale parte civile in un procedimento penale un’autorità di garanzia istituzionale regionale per il genere di reati contestati nel procedimento stesso, autorità che peraltro nella fattispecie è l’unica parte civile costituitasi a tutela dei minori interessati. Ma rappresenta anche la prima volta che un’autorità di garanzia istituzionale della Regione Lazio si costituisce autonomamente parte civile in un procedimento. La decisione di costituirsi parte civile – aggiunge la Garante – in perfetta coerenza con le funzioni istituzionali a tutela e supporto dei minori di età attribuite dalla Regione Lazio al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, e l’avvenuto accoglimento di tale decisione da parte del giudice competente, rappresentano anche, a mio avviso, il modo più concreto per esprimere una forma di aiuto ai minori e un apripista rispetto a situazioni analoghe che vedessero in futuro vittime i minori della nostra Regione”.