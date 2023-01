Non si fermano all'alt della polizia, inseguiti dalla Volante si schiantano contro un marciapiede

Un posto di blocco in via Piave ferma un'auto per un controllo sulle strade, la vettura però non si ferma e prosegue la sua corsa per le strade di Latina a tutta velocità fino a schiantarsi su un marciapiede. Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, 11 gennaio.

All'auto, una Fiat Punto di colore grigio, era stato imposto l'alt da una pattuglia della volante lungo via Piave ma il conducente ha accelerato per sfuggire al controllo e ha proseguito lungo via Vespucci. Ne è nato un inseguimento, fino a quanto la Punto, con la pattuglia ormai vicina, si schiantata contro il marciapiede all'altezza della rotonda di viale Le Corbusier. Dal veicolo sono scesi tre uomini, tutti a quanto pare stranieri, bloccati dai poliziotti prima che potessero fuggire a piedi e portati in questura per essere identificati. Ulteriori accertamenti sono in corso e la loro posiziione è al vaglio degli agenti.

Sul tratto di strada intanto è accorsa anche un'auto della polizia locale e si sono create lunghe code.