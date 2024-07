Folle corsa con lo scooter rubato: supera due semafori rossi, poi lancia il mezzo contro la volante

Ha superato un incrocio, alla guida di uno scooter, con il semaforo rosso procedendo a tutta velocità. La scena si è consumata davanti alla polizia. Gli agenti, notata la scena, si sono messi all'inseguimento del mezzo e con le sirene e i lampeggianti lo hanno invitato ad accostare. L'uomo alla guida del mezzo però, anziché fermarsi, ha proseguito la sua corsa superando un altro semaforo rosso.

Poi, è sceso e ha lanciato il mezzo contro la pattuglia della volante per sbarrare la strada e ha proseguito la sua fuga a piedi. Inseguito dai poliziotti, è stato infine bloccato e controllato. Dai primi accertamenti è emerso che il motorino era stato oggetto di una denuncia per furto presentata nel mese di giugno. All'interno del vano anteriore sono stati rinvenuti due coltelli, sottoposti a sequestro. Il conducente, cittadino di nazionalità tunisina entrato in Italia lo scorso aprile e attualmente regolare sul territorio perché in possesso di un permesso come richiedente asilo, è stato denunciato per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi da taglio. A suo carico sarà valutata l'adozione di misure amministrative di competenza del questore, previste in caso di soggetti considerati socialmente pericolosi.