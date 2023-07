Maltrattamenti e minacce alla compagna, il giudice lo lascia in carcere

Ha negato i maltrattamenti nei confronti della compagna consegnando al magistrato alcune sue dichiarazioni scritte su alcuni fogli di carta ma a conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Il cittadino nigeriano comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone era stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dagli agenti della Squadra volante di Latina dopo una denuncia presentata dalla sua compagna, ritrovata a Latina scalo. La donna aveva raccontato di essere stata vittima dell’ennesima aggressione con minacce da parte di lui, scatenata da motivi di gelosia, a conclusione della quale l’uomo le aveva rubato la borsa, aveva preso con sé il loro bambino di 10 mesi ed era fuggito. Gli agenti erano però riusciti a rintracciarlo a Norma, nell’abitazione dove vive la coppia, e ad arrestarlo per maltrattamenti in famiglia e rapina. Lo straniero peraltro era già stato denunciato nel mese di novembre 2022 e febbraio 2023 sempre per maltrattamenti.

A conclusione dell’interrogatorio odierno la difesa ha chiesto che gli vengano concessi gli arresti domiciliari ma il giudice ha deciso di disporre la custodia in carcere.