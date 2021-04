Dal ripascimento alle discese in spiaggia, fino alla pulizia dell'arenile: Latina si prepara alla bella stagione

L'assessore all'Ambiente Dario Bellini fa il punto sugli interventi in programma e su quelli in via di completamento

Un lungo elenco di interventi del servizio Ambiente del Comune di Latina e dell'azienda speciale Abc che riguardano la marina di Latina e le aree di verde pubblico cittadine. L'assessore all'Ambiente Dario Bellini attraverso il suo profilo Facebook fa il punto sulle opere di ripascimento in programma in alcuni punti del lido di Latina, sulla situazione del porto canale di Rio Martino, sulle passerelle in legno per accedere alle spiagge e sugli interventi di manutenzione del verde (foto Facebook).

"Il servizio Ambiente - spiega l'assessore - ha consegnato il cantiere per effettuare i lavori di ripascimento di 20.000 mc di sabbia che sarà effettuato subito dopo Pasqua davanti l’Hotel Fogliano e in corrispondenza dello stabilimento della polizia di Stato. Ho avuto poi oggi la bellissima notizia che ben cinque stabilimenti balneari opereranno, grazie ai permessi ottenuti anche dall’amministrazione comunale, altri interventi di ripascimento. Il connubio pubblico-privato è più che mai necessario in questo settore e questo intervento in sinergia, effettuato per la prima volta in assoluto nel nostro territorio, è una grande notizia per Latina perché abbiamo aperto una strada, altri seguiranno". Ancora in tema di tutela della costa, l'assessore annuncia che sarà individuato a stretto giro, attraverso una gara ad evidenza pubblico, un progetto per mitigare l'effetto erosivo lungo un tratto di lungomare. "C'’è stata poi - aggiunge - la conferenza dei servizi nella quale abbiamo presentato alla Regione Lazio, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra gli enti interessati, i progetti di ripascimento e tutela della costa che nei prossimi mesi verranno realizzati tra il lungomare di Latina e quello di Sabaudia. Per queste opere ci sono risorse regionali per oltre un milione di euro. Nelle prossime settimane presenteremo un cronoprogramma dettagliato degli interventi a partire dal dragaggio completo del porto canale di Rio Martino. Si è inoltre riunita per la prima volta la commissione di gara che giudicherà le quattro offerte pervenute al Comune per gestire i 200 posti barca del porto canale".

Il servizio Ambiente sta effettuando i controlli di rito sul vincitore della gara delle passerelle in legno. Delle circa 30 strutture ricostruite e ristrutturate in questi anni, rimangono da ricostruire le ultime 6 passerelle. "Nel frattempo da pochi giorni - puntualizza - abbiamo ultimato la ricostruzione della passerella". L'azienda speciale Abc, dopo le pulizie dell'arenile (operate anche da associazioni e comitati cittadini), sta completando la pulizia di strade e marciapiedi al lido per rimuovere la sabbia e si sta occupando del diserbo e dello sfalcio della pista ciclabile lungo il porto canale di Rio Martino. Proseguono poi le attività di sfalcio e cure del verde nelle zone a ridosso del lungomare, in prossimità del parcheggio di piazzale dei Navigatori e del parco Vasco De Gama, dove il servizio Lavori Pubblici sta anche realizzando una recinzione.

Gallery