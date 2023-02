Passeggero senza biglietto dà in escandescenze su un autobus Cotral: arriva la polizia

Paura nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio, su un autobus del Cotral che percorreva la via Litoranea da Latina verso Sabaudia. Un cittadino straniero, salito a bordo, è stato trovato senza biglietto e di fronte all'autista che gli intimava di scendere dal mezzo ha dato in escandescenze. L'uomo ha iniziato ad inveire contro il dipendente rifiutando di scendere e ne è nata un'accesa discussione in seguito alla quale l'autista ha anche accusato un malore.

La corsa è stata quindi interrotta e i passeggeri sono stati fatti scendere in attesa del passaggio di un altro mezzo Cotral. Sul posto intanto è stato richiesto l'intervento delle pattuglie della squadra volante. Gli agenti hanno riportato alla calma lo straniero, sprovvisto non solo del biglietto dell'autobus ma anche dei documenti di identità e poi lo hanno portato negli uffici della questura per l'identificazione. La sua posizione è ora al vaglio. Rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. L'autista del Cotral è stato invece soccorso per le cure del caso.