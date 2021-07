Rossella Angelico: una rotonda e una targa per ricordare la giovane uccisa

La famiglia e le istituzioni riunite per la cerimonia. Una targa in memoria della ragazza realizzata dall'artista Nicoletta Piazza

"La città di Latina si stringe in un abbraccio" per non dimenticare. Rossella Angelico aveva 17 anni quando fu barbaramente uccisa il 9 novembre del 1985 a Latina, vittima di uno dei delitti più atroci che la città abbia mai conosciuto. Ora alla giovane scomparsa è intitolata una rotonda, quella tra via del Lido e via Nascosa, il luogo simbolo scelto dai familiari della ragazza.

Ieri la cerimonia ufficiale di intitolazione, con una targa realizzata per lei dall'artista Nicoletta Piazza. "È una intitolazione voluta da tutta la comunità di Latina - ha commentato il sindaco di Latina Damiano Coletta - E' doveroso ricordare Rossella Angelico con quest’opera di Nicoletta Piazza, per la memoria e per la vita, in una rotonda che porta al nostro mare. Un abbraccio della città alla famiglia, agli amici e alle amiche".

"Una rotonda per ricordare, per non dimenticare, per tenerci uniti ancora e per sempre a Rossella, alla sua famiglia, ai suoi amici, ad una comunità che diventa città proprio quando si riunisce nel ricordo di una ragazza, di una figlia, di una giovane cittadina - scrive sul suo profilo Facebook il consigliere comunale Fabio D'Achille - Si chiama Rossella, come lei troppe giovani donne sono state uccise, strappate alla giovinezza, alla vita, all’impegno, agli affetti, appunto alla città nel significato più ampio; una comunità che contiene, convive, rispetta, discute, migliora, cambia. E riconosce gli errori e gli orrori della violenza, dell’uomo sulla donna e dell’uomo sull’uomo, si tutta la violenza è un errore, il forte contro il debole, il cattivo sul buono, il grande sul piccolo, il normale sul diverso. Una generazione rischiava l’oblio se non ci fossimo decisi, tutti insieme, a fare anche questo passo".