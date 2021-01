Travolto e ucciso sui binari alla stazione di Latina Scalo: circolazione dei treni sospesa

Una persona è morta, travolta dal treno questa mattina all'altezza della stazione di Latina. La tragedia è avvenuto intorno alle 12.30 lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Secondo le prime informazioni la vittima è un uomo che è stato investito sui binari da un convoglio in transito.

Sul posto sono scattati immediatamente gli accertamenti della polizia ferroviaria per ricostruire l'accaduto e per risalire all'identitià della vittima. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. La linea è rimasta bloccata. Trenitalia ha comunicato che i treni hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti e che è stato attivato un servizio sostitutivo con bus da Campoleone a Priverno. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.