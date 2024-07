Ancora sfruttamento e caporalato nelle campagne: braccianti costretti a vivere nelle baracche e nel degrado

Nuovi sopralluoghi e ispezioni dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro sono stati organizzati in una ditta individuale di Latina per verificare situazioni di sfruttamento in un'area costiuita da serre e terreni adibiti alla coltivazione di okra, un orgaggio bengalese. Si tratta questa volta di un'impresa gestita da un cittadino del Bangladesh.

Dalle verifiche effettuate anche con i carabinieri della stazione di Borgo Sabotino, è emerso che all'interno della prima serra era stato ricavato un dormitorio in cui erano alloggiati il datore di lavoro stesso, due braccianti e altri e altri due ospiti occasionali. Il locale era però palesemente inadatto al numero di ospiti presenti e in scarse condizioni igienico sanitarie. Un altro manufatto era poi posizionato in un'altra zona dell'area ed era adibito a cucina, circondata da due roulotte adibite a dormitorio in cui erano stati ricavati cinque posti letto.

Dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emersa una condizione di sfruttamento dello stato di bisogno da parte del datore di lavoro nei confronti di entrambi i dipendenti. Dalle ulteriori verifiche è stata accertata infatti la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali, perchè i braccianti ricevevano una paga variabile tra i 4 e i 7 euro l'ora. E' emersa poi l'esistenza di gravi violazioni delle norme relative alla sicurezza e all'igiene sui luoghi di lavoro e la situazione alloggiative precaria e degradante dei lavoratori.

Il titolare dell’impresa è stato dunque denunciato in stato di libertà per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.