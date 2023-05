Coop Karibu e Consorzio AID, lavoratori ancora in attesa degli stipendi

Ai lavoratori della Coop Karibu e del Consorzio AID non sono ancora stati pagati ad oggi stipendi e competenze nonostante la nomina di entrambi i commissari, la seconda, quella dell’avvocato Jacopo Marzetti, avvenuta di recente da parte del Ministero dello sviluppo economico. A ricordarlo la segreteria della Uiltucs che interviene nuovamente sulla vicenda oggetto di un'inchiesta della Procura della Repubblica nella quale sono indagati tra gli altri Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro; Liliane Murekatete, compagna del parlamentare; Michel Rukundo, componente del Consiglio di amministrazione di Karibu e figlio della Mukamitsindo.

“Negli incontri presso l'Ispettorato del Lavoro con il commissario di Karibu – si legge in una nota - sono stati sottoscritti accordi nei quali di certifica che ci sono lavoratori che avanzano e richiedono stipendi arretrati e rivendicavano somme per un ammontare di altri circa 100mila euro, somme ratificate dallo steso commissario lo scorso 9 maggio. “E la lista non è ancora chiusa – sottolinea Gianfranco Cartisano – ma noi continueremo a chiedere a entrambi i commissari tempestività e celerità nella risposta sui salari dei tanti lavoratori da noi rappresentati i cui posti di lavoro sono stati cancellati in questa vicenda ancora irrisolta ed ancora piena di lati oscuri. Abbiamo richiesto formalmente un incontro con il commissario di AID il quale dovrà certificare anche lui presso l'Ispettorato altre somme ad altri lavoratori rappresentati dalla Uiltucs, lavoratori che ancora oggi non hanno le somme di salario certificato”.

Il sindacalista sottolinea come gli enti che erogavano i fondi pubblici avrebbero dovuto essere più attenti e più vigili per evitare che la situazione degenerasse e che "il prezzo più alto di questo scandalo sull'immigrazione e l'accoglienza è ricaduto solo sui lavoratori, le lavoratrici e le loro famiglie".