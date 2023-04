Karibu, il legale di Liliane Murekatete: "Unica condotta contestata è danno erariale da 13mila euro"

Conclusione indagini sul caso della cooperativa Karibu e sulla gestione dei fondi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, erano scattati i primi provvedimenti, con le misure interdittive a carico dei vertici della coop e un sequestro preventivo di oltre 600mila euro a carico di un indagato e di 13mila euro circa a carico di altri due.

I tre indagati sono Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, la madre Marie Therese Mukamitsindo e il fratello Michel Rukundo. Per quanto riguarda la posizione della prima indagata, interviene il suo legale, l'avvocato Lorenzo Borrè: "L'unica condotta che si contesta a Liliane Murekate - spiega - è quella di aver provocato un danno erariale da 13.368 euro". Il legale spiega anche che alcune notizie riportate sulla stampa "non forniscono una corretta rappresentazione del quadro accusatorio e in diversi casi veicolano assunti che non trovano riscontro nell'avviso ex articolo 415 bis cpp notificato dalla procura di Latina".

A Liliane Murekate si contesta dunque un danno di erariale di poco più di 13mila euro, "conseguente - precisa il legale - all'asserita violazione dell'obbligo di controllo della dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 dalla presidente della Karibu, e specificamente per non aver controllato che nella dichiarazione non fossero riportate fatture pagate alla Jambo Africa, onere di cui, secondo l'accusa, Liliane Murekatete era gravata, ma che la nostra linea difensiva contesta e in relazione alla quale in data odierna è stata depositata una memoria difensiva di 11 pagine''.

''Assolutamente falsa - aggiunge poi l'avvocato Borrè - è poi la notizia che alla signora Murekatete sarebbero stati sequestrati conti correnti per centinaia di migliaia di euro (circostanza evidentemente inverosimile a fronte del capo d'imputazione che le contesta il danno erariale di 13mila euro, con una quota interna gravante sulla signora Murekatete di 4.500 euro...) - aggiunge - Evidenzio inoltre che nell'avviso ex art. 415 bis non c'è alcun riferimento all'acquisto di articoli di moda, che comunque non sono stati certamente acquistati dalla mia assistita, la quale nulla sa in proposito, non essendone peraltro stata la beneficiaria. Né la signora Murekatete ha mai presentato istanza di riesame. La mia assistita rimane ferma nel contestare la sussistenza di proprie responsabilità, ma diversamente da quello che spera qualcuno, il processo si farà in Tribunale e non sui giornali''.