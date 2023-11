Inchiesta Karibu, moglie e suocera di Soumahoro restano ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari a carico di Liliane Murekatete, Marie Terese Mukamitsindo e Michel Rukundo, rispettivamente moglie, suocera e cognato del deputato Aboubakar Soumahoro, coinvolti nell'inchiesta sui fondi pubblici per la coop Karibu e il consorzio Aid.

I magistrati della libertà, davanti ai quali nei giorni scorsi erano state discusse le istanze degli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato, hanno sciolto la riserva confermando gli arresti domiciliari per Murekatete e Mukamitsindo e l'obbligo di dimora per Rukundo, nei confronti dei quali i pubblici ministeri Andrea D'Angeli e Giuseppe Miliano ipotizzano i reati di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio. Non sono quindi state accolte le richieste del collegio difensivo che aveva sostenuto l'assenza di esigenze cautelari non essendoci rischio di reiterazione dei reati né quello di inquinamento delle prove.

Le cooperative Karibu e Consorzio Aid, nonché la Jambo Africa secondo la Procura “hanno percepito ingenti fondi pubblici da diversi enti destinati a specifici progetti o piani di assistenza riguardanti richiedenti asilo e minori non accompagnati, fornendo tuttavia un servizio inadeguato e comunque difforme rispetto a quello pattuito” e i considerevoli risparmi sono stati utilizzati per spese varie (alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori, gioielli) o investimenti del tutto estranei alle finalità del servizio pubblico e assolutamente non inerenti con l'oggetto sociale delle cooperative.

Per quanto riguarda le motivazioni della decisione del Riesame saranno depositate entro il 31 dicembre prossimo mentre la difesa preannuncia un ulteriore ricorso questa volta in Cassazione.