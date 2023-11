Inchiesta Karibu, la suocera di Soumahoro rimane agli arresti domiciliari

Nessuna attenuazione della misura cautelare per Marie Terese Mukamitsindo, la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro finita agli arresti domiciliari insieme alla figlia Liliane Murekatete per frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio nell'ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina sulla gestione dei fondi erogati a favore della coop Karibu e del consorzio Aid che si occupavano dell’accoglienza dei migranti in provincia di Latina.

Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari depositata dal legale della Mukamitsindo, l’avvocato Francesca Roccato, a conclusione dell’interrogatorio di garanzia. Secondo il giudice “non sono scemate le esigenze cautelari nei confronti dell’indagata essendo rimasto immutato il quadro indiziario”.

l gip nell’ordinanza sottolinea inoltre come la donna, che in sede di interrogatorio si è avvalsa della facoltà di non rispondere, si sia limitata a rendere dichiarazioni alquanto generiche rispetto alle contestazioni, dichiarazioni peraltro non supportate da alcun riscontro documentale. Confermati dunque i domiciliari mentre la difesa di Liliane Murekatete, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Borrè, sta preparando il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l’annullamento della misura cautelare nei confronti della sua assistita.