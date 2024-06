Cooperativa Karibu, tornano in libertà moglie e suocera di Soumahoro

Tornano in libertà Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Soumahoro, arrestate lo scorso ottobre dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta sull'attività delle cooperative coinvolte nella gestione dei migranti in provincia di Latina. Le due donne si trovavano da otto mesi ai domiciliari, mentre Michel Rukundo, altro figlio di Mukamitsindo, era stato sottoposto all'obbligo di dimora.

Il collegio penale del tribunale di Latina ha accolto la richiesta dei legali della difesa che avevano presentato istanza per la sostituzione dei domiciliari con misure meno afflittive. Nei confronti dei membri del cda della cooperativa Karibu le accuse sono di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e auto-riciclaggio.

Per Liliane Murekatete e la madre i giudici hanno ora disposto l'obbligo di firma quotidiano, mentre per Rukundo è stato concesso lo stesso obbligo ma solo per tre giorni alla settimana.