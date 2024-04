Caso Karibu, a processo i quattro familiari di Soumahoro

Sono stati rinviati a giudizio Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi, rispettivamente moglie, suocera e cognati del parlamentare Aboubakar Soumahoro, coinvolti nell'inchiesta sulla coop Karibu e il Consorzio Aid sulla gestione gestione dei fondi per richiedenti asilo e di minori non accompagnati.

Accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri Giuseppe Miliano e Andrea D'Angeli il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giulia Paolini al termine della camera di consiglio ha rinviato a giudizio i quattro indagati che sono chiamati a rispondere di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e auto-riciclaggio. La prima udienza del processo a loro carico davanti al secondo collegio penale del Tribunale è stata fissata per l'11 giugno prossimo. Nell’udienza odierna il gup ha anche accolto tutte le richieste di costituzione di parte civile presentate: quelle di Uiltucs con il segretario Gianfranco Cartisano, di19 lavoratori rappresentati dall'avvocato Giulio Mastrobattista, delle amministrazioni comunali di Latina, Aprilia, Pontinia, Monte San Biagio, Fondi, Terracina, Sezze e Roccasecca e ancora quelle del Ministero degli interni attraverso l'Avvocatura dello Stato, del Codacons, il Consorzio Agenzia Inclusione dei Diritti e del commissario liquidatore della Karibu.

Sono invece state respinte le eccezioni presentate dai difensori degli imputati, gli avvocati Francesca Roccato e Lorenzo Borrè, su alcune costituzioni di parte civile e sulla genericità del capo di imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio. Il processo prenderà quindi il via tra due mesi.

L'indagine su Karibu, condotta dalla Guardia di finanza, ha rilevato a dispetto degli ingenti fondi erogati da Comuni, Regione e Prefettura per progetti di accoglienza numerose criticità nelle strutture gestite dalle cooperative quali sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti, derattizzazione e deblattizzazione assenti, riscaldamento assente o comunque non adeguato, insufficienza e scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa nelle strutture, carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici, insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l’igiene. Carenze per la quali il 30 ottobre 2023 Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, sono finite agli arresti domiciliari mentre nei confronti di Michel Rukundo è stato disposto l'obbligo di dimora.