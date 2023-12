Scandalo Karibu, a giudizio in quattro tra cui moglie e suocera di Soumahoro

Prenderà il via il 24 gennaio prossimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Simona Sergio il processo a carico di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro; del cognato Michel Rukundo e di Ghislaine Ada Ndongo, collaboratrice della coop Karibu. I quattro sono chiamati a rispondere di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nell'ambito della gestione di Karibu e del consorzio Aid che si occupavano dell'accoglienza di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina beneficiando di fondi pubblici.

E' stato il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone a disporre il rinvio a giudizio dei quattro indagati così come richiesto dal pubblico ministero Andrea D'Angeli e a disporre lo stralcio della posizione di Richard Mutangana e Christine Ndyanabo Koburangiyra, dichiarati entrambi irreperibili. Il gup ha disposto nei loro confronti nuove ricerche con rinvio a nuova udienza fissata per il 26 aprile 2024. Nella sua requisitoria il pm ha sottolineato come il sistema messo in piedi attraverso Karibu, consorzio Aid e Jambo Africa abbia mostrato irregolarità nella gestione degli ingenti fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti, fondi, in parte non rendicontati e in parte utilizzati per scopi apparentemente estranei allo scopo sociale (tra cui acquisto di beni di lusso nel negozio Ferragamo a Roma), in parte destinati ad utilizzi anche all'estero. Una ricostruzione non condivisa dal collegio difensivo, rappresentato tra gli altri dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato ha invece sottolineato come i bilanci delle coopp siano passati anche al vaglio dei revisori contabili e dei Comuni.

Nel processo si sono costituiti parte civile la Uiltucs e numerosi lavoratori della Karibu, rappresentati dagli gli avvocati Giulio Mastrobattista e Atena Agresti. "Nel corso del processo . sottolineano i legali - il sindacato UilTucs di Latina ed i singoli lavoratori, avranno modo di dimostrare il danno patrimoniale e non conseguente ai reati tributari contestati agli odierni imputati".