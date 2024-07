Sequestro "La Lucciola": quei legami pericolosi con il clan Travali-Di Silvio

Aveva legami stretti con il clan Travali-Di Silvio Ivan Rapone, il 46enne considerato il reale proprietario del ristorante sul lungomare “La Lucciola” posto sotto sequestro per intestazione fittizia, essendo la società formalmente intestata ad un’altra persona.

Ed è proprio per questi suoi rapporti "pericolosi", emersi peraltro anche nel corso di alcune indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia con relative intercettazioni, che Rapone, socio fondatore della società “La Lucciola srl” aveva deciso di restare figurando formalmente soltanto come lavoratore e passando la gestione ad una nuova società la “Fabbrik srls”, con un atto notarile del 2019. I primi sospetti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo erano emersi lo scorso anno in seguito ad alcuni controlli effettuati nel locale durante i quali era stato proprio Rapone a fornire tutta la documentazione richiesta. I successivi accertamenti sulle vicende societarie del ristorante hanno così portato a scoprire come fosse lui il reale proprietario.

Il suo nome emerge del resto anche negli atti di alcuni procedimenti penali e nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Renato Pugliese secondo il quale l’imprenditore pagava i Travali per ottenere informazioni sul proprio conto. “Rapone – scrive il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese nel decreto di sequestro del ristorante - avrebbe acquisito informazioni dal caln Travali-Di Silvio su un possibile suo coinvolgimento nell’attività investigativa condotta dalla procura pontina”. E Pugliese ha riferito di essere stato lui stesso, su precisa disposizione di Travali, ad avvisarlo di un’indagine che avrebbe portato a un blitz. I timori di essere coinvolto in qualche inchiesta con conseguente eventuale misura di sequestro di beni nei suoi confronti e “in ragione delle notizie riservate acquisite e dei procedimenti penali pendenti a suo carico – scrive ancora il gip – fa presumere che abbia deciso di liberarsi delle quote de La Lucciola srl per poi costituire la Fabbrik srls intestandola formalmente a dei prestanome”.