Furti nelle case, i ladri non rispondono e vanno ai domiciliari

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre giovani cileni, tutti residenti a Ostia, arrestati venerdì a Latina quali autori di alcuni colpi messi a segno all'interno di abitazioni del capoluogo pontino. I due ragazzi e la ragazza, che hanno 25, 26 e 31 anni, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Molfese per l’udienza di convalida ma non hanno risposto alle domande del magistrato.

A dare l'allarme venerdì mattina il proprietario di un'abitazione di via Isonzo il quale aveva segnalato che il suo sistema di sorveglianza registrava la presenza di estranei in casa così gli agenti della squadra mobile e delle volanti avevano raggiunto l'indirizzo in tempo per intercettare due individui. Uno di loro aveva una cassaforte a muro sotto il braccio e stava salendo insieme al complice a bordo di una Jeep Renegade condotta da una donna. I ladri hanno cercato la via di fuga ma una volante e un'auto civetta della squadra mobile si sono messe all'inseguimento del veicolo e lo hanno bloccato all'altezza della rotonda di via Polusca poco dopo che i tre avevano lanciato la cassaforte sulla strada con l'intento di bloccare le auto della polizia. All'interno della Jeep i poliziotti hanno trovato ulteriore refurtiva, frutto di un altro furto commesso poco prima, arnesi da scasso, guanti e chiavi alterate. Per i ragazzi è scattato l'arresto per furto aggravato.

Oggi l'udienza di convalida davanti al gip alle cui domande non hanno però risposto. A conclusione della camera di consiglio il giudice ha convalidato il fermo e concesso ai ladri gli arresti domiciliari.