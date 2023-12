Ruba bottiglie pregiate e soldi dal ristorante, scoperto e arrestato

Aveva svaligiato un ristorante in via del Lido a Latina e stava per darsi alla fuga con un borsone pieno di bottiglie pregiate e del denaro in contanti ma prima che riuscisse a lasciare il locale è arrivata la polizia allertata in seguito della segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 di rumori sospetti. E il ladro non ha avuto scampo. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato quando alcuni agenti sono entrati nel ristorante e hanno notato una persona che rovistava sul bancone e che, accortosi della presenza dei poliziotti, si è diretta velocemente verso la parte posteriore del ristorante.

Gli agenti, a conoscenza di un’uscita secondaria posta sul retro, si sono affrettati a bloccare la via di fuga pensata dal ladro che, non avendo alternative si è nascosto sotto un tavolo.

E’ stato però bloccato e tratto in arresto, visto che nel corso del sopralluogo è stato rinvenuto un borsone con all’interno diverse bottiglie pregiate, mentre l’uomo era in possesso di oltre 400 euro sottratti dal registratore di cassa. Sono state inoltre rinvenute un paio di tronchesi, utilizzate per forzare la porta d’ingresso posteriore.

Il provento del furto è stato restituito alla proprietaria, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida in programma per domani mattina.