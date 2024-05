"Aggio fatto 'na stron...ta": così il ladro del portafoglio al giudice

E' tornato in libertà D.S.E., il 43enne di Sant'Arpino in provincia di Caserta che martedì mattina aveva rubato il portafoglio dalla borsa di una signora all'interno del Tribunale per poi essere fermato a distanza di poche decine di minuti dai carabinieri e dagli uomini della vigilanza in servizio presso il Palazzo di giustizia di Latina ai quali si era rivolta la vittima.

L'uomo, assistito dall'avvocato Nicolò Giglio, questa mattina è comparso davanti al giudice monocratico Enrica Villani per essere giudicato con processo per direttissima per furto aggravato dalla circostanza di essere stato commesso in un ufficio pubblico.

"Ho fatto 'na str...ta" ha dichiarato il 43enne nel corso dell'udienza. Il pubblico ministero ha chiesto che venissero applicati gli obblighi di firma mentre la difesa si è opposta a tale misura e a conclusione della camera di consiglio il giudice lo ha scarcerato senza alcun obbligo per poi rinviare l'udienza al 4 luglio prossimo su istanza del legale che ha chiesto i termini a difesa. "Aggio fatto 'na str...ta" ha dichiarato il 43enne nel corso dell'udienza.