Lancia un sasso contro l'autobus: "Non si era fermato"

Un 70enne è finito in una struttura sanitaria adibita all’accoglienza di persone che hanno commesso un reato considerate seminferme di mente e socialmente pericolose per avere lanciato un sasso contro un autobus del servizio pubblico di Latina.

E' accaduto in via Garigliano, nei pressi dello stadi, dove l'anziano dal marciapiede ha scagliato l'oggetto contro il mezzo che transitava. A presentare la denuncia in questura è stato l'amministratore della Csc, società che gestisce il trasporto nel capoluogo pontino. Le indagini hanno portato a individuare il responsabile del gesto nei confronti del quale, su richiesta del pubblico ministero Valentina Giammaria, è stata disposta una misura di sicurezza cioò la restrizione in una Rems: l’uomo, che è accusato di danneggiamento di un bene pubblico, è stato infatti considerato socialmente pericoloso e non sano di mente.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia da parte del giudice giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giulia Paolini, firmataria del provvedimento restrittivo, che si è tenuto nella struttura sanitaria di Formia, il 70enne, assistito dall’avvocato Emilio Polidoro, ha risposto alle domande del magistrato al quale ha motivato il suo comportamento: al giudice ha raccontato di avere lanciato il sasso contro l’autobus perché il mezzo non si era fermato per farlo salire a bordo. Per ora resta in vigore la misura di sicurezza adottata nei suoi confronti.