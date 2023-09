Carabinieri, dopo tre anni il colonnello D'Aloia lascia il comando provinciale

Cambio al vertice dell'Arma dei carabinieri di Latina. Dopo tre anni in provincia il colonnello Lorenzo D'Aloia lascia il comando proprio in questi giorni, come aveva già annunciato lo scorso giugno nel corso delle celebrazioni per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma.

D'Aloia si prepara dunque a un saluto di commiato, previsto con la stampa nella giornata di domani presso la caserma di Latina, in Largo Caduti di Nassiriya. Al suo posto subentra il colonnello Christian Angelillo, proveniente dal Reparto operativo provinciale di Napoli.