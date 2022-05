Lavori di manutenzione straordinaria: chiuso il ponte della Migliara 54

Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Linea Pio della Migliara 54 I tratto. Gli interventi sono stati programmati in corrispondenza con l'intersezione all'altezza del km 89+300 dell'Appia. Per procedere con la manutenzione, a partire dal 30 maggio, il ponte sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale per tutta la durata dei lavori stimata in 90 giorni.

La chiusura al traffico è stata disposta con un'ordinanza del 12 maggio della Provincia di Latina, settore Viabilità e Trasporti.

La chiusura del ponte comporterà dunque la modifica della circolazione stradale con il posizionamento di un semaforo lampeggiante che regola l’intersezione stradale tra l'Appia, la Migliara 54 destra e sp Migliara 54 I tratto. Per preallertare gli utenti della strada è stata installata dalla ditta CO.Ge Strade Srl, che si è aggiudicata i lavori, un'apposita segnaletica a sfondo giallo con le modiche della circolazione stradale, sia lungo la via Appia che sulla Ss 699 Frosinone Mare.