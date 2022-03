Lavori all'ospedale Goretti: arriva un pronto soccorso pediatrico e tra un mese il nuovo Cup

Ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi locali all'ospedale Goretti di Latina. Il punto è stato fatto dalla direttrice generale dell'azienda sanitaria Silvia Cavalli in occasione dell'inaugurazione del nuovo bar ristoro del nosocomio.

Diversi lavori sono infatti in corso in alcune aree dell'ospedale, dal pronto soccorso al quinto piano fino all'ex palazzina del 118 che ospiterà il Cup. Proprio per il Cup, dopo alcuni ritardi tecnici negli interventi, è prevista la consegna dei locali tra circa un mese. Il Centro unico di prenotazione, ora ospitato all'interno di una tensostruttura, sarà dunque collocato nell'edificio all'ingresso dell'ospedale che prima ospitava il 118. Accanto al Cup, come annunciato dalla direttrice generale, ci saranno anche ambulatori funzionali e ad "alta intensità di utilizzo".

La novità più attesa riguarda anche un nuovo pronto soccorso pediatrico, fino a questo momento del tutto assente nel Dea di II livello. "Stiamo per inaugurare il percorso pediatrico in pronto soccorso - spiega la dg della Asl - L'età evolutiva, e dunque i bambini e i ragazzi 0-17 anni, avranno quindi un percorso dedicato, con un'osservazione breve e posti letto in cui potranno essere assistiti per un certo numero di ore per capire se dovranno essere ricoverati o se possono tornare al loro domicilio. E' una struttura che stiamo creando nell'ambito delle prestazioni ancora carenti nel Dea di secondo livello. C'è poi la patologia neonatale, i cui lavori sono terminati e che abbiamo già utilizzato per i bambini Covid postivi".

Al quinto piano dell'edificio inoltre sarà allestita una grande area di degenza medica. "I lavori - puntualizza la direttrice Cavalli - sono quasi conclusi - e sarà rilasciata una piastra di ricovero con 17 posti letto e livelli di standard qualitativo molto elevati, insieme a una piastra ambulatoriale". Alcuni interventi riguardano infine il pronto soccorso, con ulteriori cinque posti letto e una sala in pressione negativa dedicata alla dialisi di pazienti Covid.