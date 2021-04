Lungomare di Latina, al via i lavori di ripascimento: si parte il 12 aprile

Partiranno lunedì 12 aprile i lavori di ripascimento sul lungomare di Latina. A darne notizia è l'assessore all'Ambiente Dario Bellini attraverso un post su Facebook. Nella giornata di ieri è stata firmata l'apposita ordinanza con cui si dispone "l'interdizione delle aree demaniali marittime, nonché degli antistanti specchi acquei, interessati dagli interventi di ripristino, con movimentazione di sabbia in loco.

Due gli interventi previsti tra aprile e maggio, "salvo imprevisti dovuti a condizioni meteomarine avverse". Il primo dal 12 al 26 aprile all'altezza di Capoportiere nel tratto antistante l'Hotel Fogliano: sarà interdetta la spiaggia per 400 metri lineari da Piazzale Loffredo in direzione sud. Il secondo è previsto invece in località Foceverde, per 750 metri lineari a partire dal pennello in massi, situato nei pressi dello stabilimento della polizia di Stato, in direzione sud. L'interdizione dell'arenile è prevista dal 19 aprile al 17 maggio.

Fatta eccezione per i mezzi autorizzati, è fatto divieto a chiunque, estraneo all'esecuzione dei lavori, di accedere ai tratti di spiaggia specificati e di sostare sugli stessi. Il responsabile della esecuzione dei lavori, provvederà ad individuare l'area oggetto del provvedimento di interdizione, installando idonea segnaletica e curandone la relativa manutenzione e custodia.

"A questi due interventi - commenta l'assessore Bellini - seguiranno altri 5 interventi richiesti da stabilimenti privati per lo stesso periodo. Mi complimento con i gestori di queste concessioni e credo che questa sinergia d'intenti sia la via giusta per tutelare un bene prezioso. Abbiamo richiesto a Regione Lazio di finanziarci un ulteriore intervento di ripascimento per altri 180.000 euro che potrà far proseguire l'opera iniziata per altre centinaia di metri di spiaggia. È almeno un decennio che il nostro litorale attende queste lavorazioni. Abbiamo aperto una strada davvero importante ed in un momento topico per la nostra economia".