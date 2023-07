Sicurezza e legalità, nasce un Comitato tecnico-scientifico

Nasce a Latina il Comitato tecnico-scientifico per la legalità e la sicurezza, un’organizzazione nata con lo scopo di diffondere e rafforzare tra la cittadinanza il concetto di sicurezza, supportando le attività territoriali legate alla prevenzione dei crimini e della corruzione. L’organismo riunisce avvocati, criminologi, psicologi, funzionari di polizia in un sodalizio autonomo di promozione della legalità per migliorare la percezione della sicurezza sul territorio pontino. “Il nostro comitato è formato da persone con specifiche competenze in fatto di sicurezza e legalità e che rappresentano anche realtà associative nazionali già consolidate - spiega Antimo Di Biasio, portavoce del comitato - e tutte le nostre iniziative vorranno rafforzare le azioni di contrasto alla corruzione, alla criminalità. Gli altri componenti sono la criminologa e psicologa, presidente dell’associazione ‘La scuola di Atene’ Gabriella Marano, l’avvocato Alessandro Aielli, l’avvocato ed ex funzionario della Prefettura Antonio Bottoni, l’avvocato Massimiliano Bruno del Movimento Forense, l’avvocato Antonio Turri presidente dell’Associazione ‘I Cittadini contro le mafie e la corruzione’ e l’avvocato Francesco Di Maio, esperto di Cyber Security.

Tra i primi obiettivi del comitato c’è l’istituzione di un Tavolo della legalità che vuole mettere a confronto i soggetti che possono lavorare per una legalità trasparente in ogni ambito economico-produttivo e politico; l’organizzazione di eventi e attività sociali in luoghi pubblici ostaggio della malavita per restituire piazze e parchi ai cittadini; implementare la videosorveglianza in città affiancandola a un sistema centralizzato nazionale targhe e transiti per la sicurezza urbana, semafori intelligenti con avvisatore del tempo rimanente per l’attraversamento e avvisatore acustico per non vedenti; corsi di formazione e progetti nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla lotta al bullismo e cyberbullismo e informarli sui rischi dell’abuso di alcol e droghe.

Inoltre il comitato intende promuovere l’istituzione di sportelli ad hoc per il supporto legale e psicologico alle vittime di stalking, bullismo, violenza, pedofilia, abusi familiare, vittime della strada; stipulare convenzioni con associazioni sportive per realizzare corsi di autodifesa tra i ragazzi; promuovere azioni a tutela dei soggetti deboli contro discriminazione, sopraffazione, violenza.

Un ulteriore tema nel piano programmatico è la sicurezza stradale: il comitato si impegna a promuovere campagne informative sulla guida sicura, sul rispetto delle norme stradali e su un uso consapevole della mobilità sostenibile.