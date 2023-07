Mandata via dopo 20 anni di lavoro: per il giudice il licenziamento è illegittimo

Era stata licenziata in tronco dopo quasi venti anni di lavoro in una attività dove ricopriva l’incarico di responsabile alle vendite sull’errato presupposto che non fosse più idonea a svolgere le funzioni per le quali era stata assunta. Ma il Tribunale di Latina, nello specifico il giudice del lavoro Valentina Avarello, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento condannando l’azienda al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice in ragione del provvedimento dichiarato ingiusto.

La vicenda giudiziaria ha coinvolto un punto vendita di divani e poltrone di via del Lido a Latina, concessionaria di un marchio leader a livello nazionale e gestito, insieme ad altri negozi dello stesso marchio del Lazio e di altre regioni italiane, da una società con sede a Potenza che si occupava anche della gestione del personale. Il contenzioso è iniziato nel 2019 quando la dipendente, dopo una serie di contestazioni disciplinari che evidenziavano gravi inadempienze, era stata licenziata.

Ma il provvedimento è stato impugnato dall’avvocato Fabio Leggiero sul presupposto che quel licenziamento nascondesse altre motivazioni, ovvero ragioni discriminatorie e comunque fosse affetto da una evidente sproporzionalità. Così nei giorni scorsi il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento condannando l’azienda al risarcimento dei danni. “Il giudice – sottolinea l’avvocato Leggiero - in maniera corretta ha accertato l’insussistenza del fatto che aveva determinato il licenziamento”.