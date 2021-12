Protesta del liceo classico, i ragazzi lasciano la scuola in serata ma la battaglia prosegue

Si concluderà questa sera l’occupazione del liceo classico ‘Dante Alighieri’ di Latina. I ragazzi alle 19 lasceranno l’istituto di viale Mazzini dopo avere effettuato tutte le pulizie per restituire i locali in perfetto ordine.

La data di uscita è stata anticipata ad oggi in seguito all’incontro con il Prefetto Maurizio Falco che ha fatto loro presenti i rischi di un’occupazione prolungata alla luce dell’emergenza Covid.

“Non è una sconfitta – sottolinea Paolo Marcelli, rappresentante di istituto – perché abbiamo ottenuto ciò che volevamo e la nostra battaglia comunque non finisce qui per quanto riguarda le nostre istanze”. Dal Prefetto infatti sono arrivate risposte per quanto riguarda alcune richieste quali l’accesso all’auditorium, alla palestra e agli ambienti esterni dell’istituto durante la ricreazione ma prosegue comunque la mobilitazione per quanto riguarda il difficile rapporto con la dirigente scolastica.

“Vogliamo avere un dialogo con lei – spiega ancora Marcelli – e superare le difficoltàdi rapporto incontrate finora. Questo richiede indubbiamente tempi più lunghi ma noi non molliamo”. Domani i ragazzi saranno quindi in assemblea permanente durante la quale si continuerà il confronto sui motivi della protesta e sui risultati raggiunti e sui prossimi obiettivi.