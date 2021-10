Spaccio al lido, pusher trovato in casa con hashish, cocaina e oggetti in oro: arrestato

Un altro arresto per droga a Latina da parte degli investigatori della squadra mobile. Nel corso di uno specifico servizio è stata arrestato un 45enne originario del Marocco. I poliziotto, dopo aver ricevuto sommarie notizie su un'attività di spaccio di stupefacenti nella zona del litorale del capoluogo, hanno avviato un'accurata attività di indagine condotta con numerosi appostamenti e pedinamenti del sospettato.

Una perquisizione all'interno del suo appartamento al lido ha consentito poi di ritrovare 120 grammi di hashish e altri 8 di cocaina. In casa è stata trovata la somma in contanti di 1.600 euro, sottoposta a sequestro perché ritenuta provento di spaccio.

Durante il blitz sono stati scoperti inoltre diversi monili in oro e orologi di lusso di cui il 45enne non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza. Anche per gli oggetti preziosi dunque è scattato il sequestro. L'uomo è accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti e ricettazione. Dopo le formalità di rito è stato associato nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.