La lite degenera e finisce a bastonate: un ferito trasportato in ospedale

E' di un ferito e un denunciato il bilancio di una violenta lite tra stranieri scoppiata l'altra notte a Latina, in una zona limitrofa al centro cittadino.

Ad intervenire, in seguito ad una segnalazione dei residenti arrivata alla centrale operativa, sono stati i poliziotti della squadra volante che al loro arrivo anno trovato un cittadino straniero, soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine, che stava colpendo a colpi di bastone un uomo disteso a terra, anche lui straniero. L'aggressore è stato bloccato e il bastone utilizzato per colpire la vittima è stato sottoposto a sequestro. Il ferito, anche lui con qualche precedente, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti da un mezzo del 118 per essere medicato mentre per l'aggressore è scattata una denuncia a piede livbero per lesioni aggravate.

I due uomini sono stati identificati dai poliziotti che hanno anche verificato la loro condizione di permanenza sul territorio nazionale: entrambi sono risultati regolari in quanto richiedenti la protezione internazionale.