Lite stradale, anziano aggredito e spintonato da un automobilista

Un'assurda lite stradale si è consumata oggi in pieno centro a Latina, con un anziano spintonato e aggredito. Tutto è accaduto nella centralissima Piazza San Marco. Un anziano che stava attraversando sulle strisce si è visto tagliare la strada da un automobilista e a quel punto ha protestato agitando il bastone che aveva in mano, con il quale probabilmente ha urtato il veicolo.

Per tutta risposta il conducente dell'auto è sceso, lo ha insultato e spintonato e lo ha fatto cadere, per poi risalire in macchina e dileguarsi. In soccorso dell'anziano sono intervenuti diversi cittadini che hanno assistito alla scena e che hanno poi allertato un'ambulanza del 118 per le prime cure e gli agenti della squadra volante.