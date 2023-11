Bloccato per le scale dopo la lite, malmenato e rapinato del cellulare

Una lite in un appartamento, le botte, poi la rapina. E' accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 26 novembre, in un condominio di viale Nervi, a Latina. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 36enne del luogo per il reato di rapina.

Poco prima, nel suo appartamento, aveva litigato con un'altra persona e quando quest'ultima ha lasciato l'abitazione per allontanarsi l'ha bloccata per le scale e malmenata portandogli via il cellulare per evitare che potesse chiamare aiuto.

La vittima, successivamente soccorsa, è riuscita però a contattare dapprima un conoscente e in seguito ha allertato le forze dell’ordine fornendo ai militari della compagnia di Latina le prime indicazioni sull'accaduto. I carabinieri a poca distanza dal luogo degli eventi hanno quindi rintracciato il responsabile che si trovava insieme ad altre persone ed era ancora in possesso del telefono rubato.