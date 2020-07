Quartiere Nicolosi in cerca di consensi come 'luogo del cuore' del Fai

E’ stata presentata questa mattina in Provincia l’iniziativa con la quale il Comitato di cittadini ha iscritto il Quartiere Nicolosi alla competizione ‘I luoghi del cuore’ del Fai, Fondo italiano per l’ambiente.

Alla conferenza stampa erano presenti oltre ai rappresentanti del Comitato, il presidente dell’Ater Marco Fioravante e il presidente della Provincia Carlo Medici che per l’occasione ha anche firmato il modulo per sostenere la candidatura dello storico quartiere di Latina. Tutti hanno sottolineato l’importanza di contribuire al recupero di alcune aree degradate e di contribuire a rivalutare l’immagine di una zona che racchiude in sé una parte importante della storia del capoluogo pontino.

Per votare il quartiere Nicolosi come luogo del cuore c’è tempo fino al 15 dicembre prossimo e lo si può fare sia firmando nei luoghi dove saranno raccolte le firme su modulo cartaceo oppure andando sul sito del Fai e cliccando all'interno del riquadro con l'immagine del Nicolosi. L’invito del Comitato è a tutti i cittadini e a tutti gli enti affinché sostengano la corsa del loro storico quartiere a "luogo del cuore".