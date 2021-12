Polizia municipale di Latina in lutto per la morte di Franco Cruciani

Grave lutto per la Polizia locale di Latina. E’ morto l’ispettore superiore scelto Franco Cruciani, 56 anni, attuale responsabile dell’ufficio infortunistica.

A dare la notizia è stata l’associazione Polizia locale Comandi del Lazio con un post sul proprio profilo Facebook nel quale comunica “con la voce rotta dalle lacrime, ricordiamo Franco, 56 anni, in sella alla sua moto di servizio partecipare fiero ai motoraduni delle polizie locali del Lazio, insieme ai suoi colleghi. Ci diceva che il motoraduno era una bellissima iniziativa, e che avremmo dovuto coinvolgere anche i comandi della Provincia di Latina, tant’è che insieme a Gianni ci metteva in contatto con i colleghi di Fondi e di Sabaudia. Purtroppo oggi – proseguono i colleghi – ha perso la battaglia che combatteva contro un brutto male, e ha lasciato la compagna Priscilla, il figlio Emanuele di 12 anni e il piccolo Massimo, nato solo 2 anni fa, ai quali inviamo tutto il nostro affetto e il nostro abbraccio. Ciao Franco, fatti un giro in moto da lassú per tutti noi".

I colleghi del Comando di Latina hanno attivato una raccolta fondi in memoria di Franco, da destinare alla compagna e al loro bimbo. Chiunque voglia contribuire potrà farlo inviandolo all'IBAN della compagna, Priscilla De Luca IT49X0306914720001189720274 inserendo come causale "in ricordo di Franco Cruciani".

I funerali si terranno venerdì 10 dicembre alle 15.30 nella Chiesa San Michele Arcangelo di Aprilia.