Infiltrazioni criminali nell'economia, cresce il numero di beni confiscati in provincia

La criminalità organizzata si combatte anche con il sequestro di beni, uno strumento che sottrae potere economico ai clan provandoli di importanti fonti di reddito. E come emerge dai dati contenuti nel rapporto ‘Mafie nel Lazio’ relativi all’anno 2021 e al primo semestre del 2022 la provincia di Latina annovera un patrimonio di beni confiscati “amplissimo e di elevato valore economico”. Alla data del 22 luglio scorso nella nostra regione erano complessivamente 3.059 gli immobili affidati in gestione all’Agenzia nazionale dei beni confiscati 897 dei quali già destinati. E Latina figura seconda soltanto a Roma avendo 539 immobili affidati in gestione e 226 destinati.

Per quanto riguarda invece le aziende sottoposte a sequestro, nel Lazio sono 573 delle quali 251 già destinate. In provincia di Latina sono 67 quelle affidate alla gestione dell’Agenzia nazionale e 19 quelle destinate.

Complessivamente i beni sottoposti a confisca nel 2021 sono stati 36 e di questi 16 sono stati assegnati alle amministrazioni locali (quindi i Comuni) oppure alle forze di polizia affinché li utilizzano come caserme oppure come alloggi.Tali beni sono concentrati in particolare nelle città di Latina, Formia, Fondi e Sabaudia ma ce ne sono altri di valore disseminati in altri centri del territorio.

Per quanto riguarda invece le aziende sottoposte a sequestro, nel Lazio sono 573 delle quali 251 già destinate. In provincia di Latina sono 67 quelle affidate alla gestione dell’Agenzia nazionale e 19 quelle destinate.

Ad inquinare l’economia contribuiscono anche le operazioni finanziarie sospette che nel Lazio nel 2021 sono ste 17.236 a fronte delle 14.329 dell’anno precedente. Anche in provincia di Latina si è registrato un incremento e si è passati dalle 727 del 2020 alle 904 dello scorso anno.