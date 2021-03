Maltempo, il bilancio: 100 richieste di intervento dei vigili da nord a sud della provincia

Circa 100 richieste di intervento arrivate nella sola giornata di ieri, 9 marzo, alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina a causa dei danni provocati dal maltempo che si è abbattuto su tutto il territorio.

Nella tarda serata è stato possibile fare un bilancio delle zone più colpite: Aprilia, Latina, Pontinia, Terracina, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano e Castelforte.

Le richieste di soccorso più numerose sono state per allagamenti nelle cantine, vani ascensori e seminterrati e anche verifiche statiche. Il 115 è stato chiamato anche per richiedere il supporto ad automobilisti in panne su strade allagate a causa dell'esondazione di canali. A Santi Cosma e Damiano in particolare, la squadra territoriale di Castelforte, è intervenuta per riposizionare un'autocisterna di gasolio finita fuori strada a causa della carreggiata allagata dalle acque del fiume Ausente. Sul posto si è reso necessario l'intervento di una nostra autogru.