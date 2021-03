Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: chiude anche la scuola dell'infanzia di via Aniene

Dopo la chiusura della scuola di via Bachelet, il Comune di Latina dispone con una nuova ordinanza anche la chiusura della scuola dell'infanzia di via Aniene a partire da domani, 10 marzo, per tre giorni.

Come accertato nella tarda mattinata odierna dal personale del servizio Decoro e Manutenzioni del Comune, una copiosa infiltrazione d’acqua dal soffitto, causata dall’intensa pioggia in concomitanza con uno stato critico della copertura dell’edificio la cui riparazione era già in corso di programmazione, ha impedito l’utilizzo in sicurezza di alcuni dei locali sottostanti.

Nei 3 giorni di chiusura si procederà dunque alla rimozione dei pannelli del controsoffitto che risultano impregnati di acqua e saranno eseguite ulteriori verifiche tecniche in attesa dell’esecuzione dei lavori di rifacimento di parte della copertura. "Siamo intervenuti immediatamente – osserva l’assessore Emilio Ranieri –non appena siamo stati informati del problema. La chiusura temporanea è una decisione a tutela dei bambini. La loro sicurezza viene prima di ogni cosa".